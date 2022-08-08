Новости мира: на Кубе продолжили тушить пожар на нефтехранилище

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На Кубе третий день не могут справиться с масштабным пожаром на нефтехранилище. В провинции Мантанас пламя вспыхнуло после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Не менее 120 человек пострадали, 36 находятся в больнице. Об этом сообщили местные СМИ.
По информации властей, в результате взрыва пропали без вести 17 человек. С места ЧП эвакуированы около 1 300 человек. Среди пострадавших при взрыве – министр энергетики и добывающей промышленности Кубы Николас Арронте Крус. Страна запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной.
В Китае из-за пожара обрушился деревянный арочный мост с 900-летней историей. Корпус старинной переправы сгорел и рассыпался в течение 20 минут. На полную ликвидацию пламени у спасателей ушло 10 часов. Это был самый протяженный из арочных мостов Поднебесной. Его длина составляла больше 98 метров. Китайские эксперты предполагают, что причиной пожара стал поджог. По их версии, самовозгорание переправы на воде встречается редко.
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