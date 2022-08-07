На МКАД после Новорязанского шоссе загорелся автомобиль

На внутренней стороне МКАД после Новорязанского шоссе полыхает иномарка. На кадрах вся машина объята пламенем. В небо поднимаются темные клубы дыма.

Пострадал ли водитель и в каком он сейчас состоянии неизвестно. На месте работают оперативные службы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.