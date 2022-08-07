В китайской провинции Фуцзянь сгорел деревянный мост, которому было 900 лет

В китайской провинции Фуцзянь сгорел деревянный мост, которому 900 лет. Сооружение являлось национальной реликвией Китая. Мост охватил сильный пожар, причина которого пока неизвестна.

Его построили еще при династии Цзинь, мост пережил даже татаро-монгольское иго. Сейчас от сооружения практически ничего не осталось, и восстановить его исторический облик вряд ли удастся. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.