Разбившего два десятка машин в столичном дворе направили на медосвидетельствование

Два десятка машин разбил неизвестный во дворе дома по улице Софьи Ковалевской. Все произошло рано утром.

Дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве Аркадий Баширов заявил, что дебошира задержали сотрудники полиции, после чего он был направлен на медосвидетельствование. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.