На одном из питерских перекрестков забил фонтан высотой с шестиэтажный дом. Очевидцы предположили, что ливневая канализация не выдержала такого потока. Интенсивность ливня двукратно превысила расчетные значения, сообщили в Водоканале Петербурга.

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