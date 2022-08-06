Семья из 10 человек погибла при пожаре в жилом доме в США – СМИ

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Фото: depositphotos/digidream
Десять человек, включая троих детей, погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в штате Пенсильвания. Об этом со ссылкой на полицию сообщает CBS News.
Трагедия произошла Нескопеке. По информации телеканала, все погибшие являлись членами одной семьи и родственниками пожарного Гарольда Бейкера, который приехал на вызов.
"Бейкер сказал, что адрес, изначально указанный для звонка, был соседним домом, но он понял, что это дом его семьи, когда пожарная машина подъехала к месту", – говорится в публикации.
Сам пожарный в интервью местным СМИ рассказал, что среди погибших были его сын, дочь, тесть, зять, невестка, трое внуков 5, 6 и 7 лет, а также другие родственники. Самому старшему из погибших было 79 лет. Еще троим удалось спастись из горящего здания. Всего в доме, по словам Бейкера, проживали 14 человек.
Уточняется, что Бейкера освободили от обязанностей по тушению возгорания из-за того, что жертвами оказались его близкие. В полиции штата заявили, что огонь полностью уничтожил двухэтажное здание. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. По словам очевидцев, пламя сначала охватило переднее крыльцо, перед этим соседи слышали громкий звук.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в одной из больниц в южнокорейском городе Инчхон. Из горящего здания спасли 10 человек. С огнем боролись более 50 спасателей.
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