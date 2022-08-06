Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внешней стороне ТТК

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Авария произошла в районе Беговой улицы, дом №11.

"Перекрыта средняя полоса. Движение затруднено", – говорится в публикации ведомства.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что электробус маршрута с511 загорелся в районе дома 2 на Страстном бульваре около 17:00 5 августа. По предварительной информации, водитель заметил задымление в нижней части электробуса во время движения. Из-за этого он остановил транспорт и высадил всех пассажиров.