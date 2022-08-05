Многоэтажный дом загорелся на севере Москвы

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в районе Череповецкой улицы в Москве. Видео прислали телезрители.

На кадрах видно, что возгорание происходит на последнем этаже. По данным очевидцев, на месте находятся несколько пожарных машин.

В настоящее время возгорание локализовано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.