Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гидрометцентр России предупредил об опасной жаркой погоде в Москве с 3 по 6 августа.

"Внимание! Жаркая погода. По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3–6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса", – указали синоптики.

В Главном управлении МЧС по Москве посоветовали избегать перегрева на солнце и надевать одежду светлых тонов с головным убором. Также рекомендуется следить за водным балансом.

В ведомстве предупредили, что, несмотря на жару, запрещается купаться в неизвестных и не предназначенных для заплывов местах. Кроме того, нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за знаки ограждения зон купания и приближаться к судам.

Ранее Гидрометцентр России объявил о пожарной опасности в столице до 12:00 пятницы, 5 августа. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье до 23:00 4 августа.

