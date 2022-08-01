Купальный сезон в столичном регионе будет продолжаться после Ильина дня – Вильфанд

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Купальный сезон в Москве и Подмосковье будет продолжаться на текущей неделе. Примета, связанная с Ильиным днем, "не сработает", сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, день Ильи Пророка отмечается 2 августа. Согласно народной примете, после этого дня заканчиваются лето и купальный сезон.

Как отметил Вильфанд, неделя прогнозируется теплой, температура воды будет комфортной. Он добавил, что обычно купальный сезон в столичном регионе завершается примерно 10 августа. На сроки главным образом влияет ночная температура, добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что купальный сезон в Центральной России в этом году продлится по меньшей мере до середины августа. По ее словам, пока ночи остаются теплыми, так что вода не будет быстро остывать.

