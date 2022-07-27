Спасатели вытащили тонувшую женщину на Мещерском пруду

Фото: телеграм-канал департамента ГОЧСиПБ

Московские спасатели вытащили из Мещерского пруда на западе столицы тонувшую женщину. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что инцидент произошел в 30 метрах от берега. Пострадавшую доставили на спасательную станцию, где оказали ей первую помощь.

Отмечается, что женщина отказалась от госпитализации. Ее направили домой в сопровождении знакомых.

Ранее сообщалось, что московские спасатели вытащили из Большого Садового пруда на севере столицы тонущего мужчину. По словам пострадавшего, во время купания в запрещенном месте у него свело мышцы ног.