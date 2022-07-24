Спасатели вытащили тонувшего мужчину из пруда на севере Москвы

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Московские спасатели вытащили из Большого Садового пруда на севере столицы тонувшего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Со слов отдыхающего, во время купания в запрещенном месте у него свело мышцы ног и он стал тонуть", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в 50 метрах от берега. Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию "Академическая". Туда прибыла бригада скорой помощи. Отмечается, что гражданин 1987 года рождения отказался от госпитализации. Его направили домой в сопровождении родственников.

Ранее сообщалось, что мужчина упал в Москву-реку в районе Болотной набережной. Пострадавшему оказали первую помощь, но от госпитализации он отказался. Свое местонахождение в воде мужчина не объяснил. Спасатели провели с ним профилактическую беседу и передали полиции.