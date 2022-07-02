Мужчина упал в Москву-реку в районе Болотной набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мужчину упал в Москву-реку в районе Болотной набережной, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

На место была направлена дежурная смена спасателей станции "Крымский мост".

"В районе Болотной набережной, дома 3, строения 1 спасатели обнаружили едва держащегося на поверхности воды мужчину. В 5 метрах от берега человек был поднят на катер и доставлен на станцию", – говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался 35-летний гражданин. Ему оказали первую помощь, но от госпитализации мужчина отказался. Свое местонахождение в воде он не объяснил. Спасатели провели с мужчиной профилактическую беседу и передали его полиции для выяснения причин случившегося.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшего мужчину. Скрывшегося под водой человека заметили сотрудники поисково-спасательной станции "Борисовская" во время патрулирования. ЧП произошло в 25 метрах от берега.

