Спасатели вытащили тонувшую девушку из Москвы-реки в районе Серебряного бора

01:33
Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку, которая уже погрузилась на дно в 15 метрах от берега, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 10 июня на одном из пляжей Серебряного бора. Информация о происшествии поступила на поисково-спасательную станцию "Татарово".
"Прибыв к месту происшествия и не обнаружив человека на поверхности воды, специалисты приступили к поиску пострадавшей под водой с помощью водолазного снаряжения", – говорится в сообщении.
Спасатели подняли девушку с трехметровой глубины и приступили к реанимационным мероприятиям. На место также прибыли бригады медиков. После появления нитевидного пульса и дыхания, девушку экстренно госпитализировали.
Ранее сообщалось, что московские спасатели вытащили из Химкинского водохранилища тонувшего мужчину. ЧП произошло в 200 метрах от берега. Пострадавшему не потребовалась помощь врачей, его доставили на станцию спасателей, отогрели и напоили горячим чаем.
По данным представителей ведомства, спасенный работал на одной из строек, которая находилась рядом с водохранилищем. В обед мужчина решил искупаться. Он заплыл на глубину, однако понял, что сил на обратный путь нет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: