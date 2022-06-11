Спасатели вытащили тонувшую девушку из Москвы-реки в районе Серебряного бора

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую девушку, которая уже погрузилась на дно в 15 метрах от берега, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 10 июня на одном из пляжей Серебряного бора. Информация о происшествии поступила на поисково-спасательную станцию "Татарово".

"Прибыв​ к месту происшествия и не обнаружив человека на поверхности воды, специалисты приступили к​ поиску пострадавшей под водой с помощью водолазного снаряжения", – говорится в сообщении.

Спасатели подняли девушку с трехметровой глубины и приступили к реанимационным мероприятиям. На место также прибыли бригады медиков. После появления нитевидного пульса и дыхания, девушку экстренно госпитализировали.

Ранее сообщалось, что московские спасатели вытащили из Химкинского водохранилища тонувшего мужчину. ЧП произошло в 200 метрах от берега. Пострадавшему не потребовалась помощь врачей, его доставили на станцию спасателей, отогрели и напоили горячим чаем.

По данным представителей ведомства, спасенный работал на одной из строек, которая находилась рядом с водохранилищем. В обед мужчина решил искупаться. Он заплыл на глубину, однако понял, что сил на обратный путь нет.