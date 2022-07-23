20:14
Тонущего мужчину спасли в Серебряном бору
Тонущего человека спасли в Серебряном бору на озере Бездонное. Об этом департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщает в своем телеграм-канале.
22 июля спасатели заметили мужчину, лежащего на воде лицом вниз.
"В 10 метрах от берега дежурной сменой поисково-спасательной станции "Озеро Бездонное" из воды поднят мужчина 1961 года рождения", – говорится в публикации.
Пострадавшему оперативно оказали необходимую первую помощь, после чего его доставили в больницу. По предварительным данным, причиной происшествия стал упадок сил.
Ранее спасатели вытащили из Борисовского пруда тонувшего мужчину. Скрывшегося под водой человека заметили сотрудники поисково-спасательной станции "Борисовская" во время патрулирования. ЧП произошло в 25 метрах от берега.
Отмечалось, что спасатели с глубины 2 метров подняли на поверхность мужчину. После оказания первой помощи и осмотра бригадой скорой помощи пострадавшего 1989 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение.
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