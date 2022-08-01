ВСУ обстреляли территорию центральной больницы в Ясиноватой

Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" территорию центральной больницы в Ясиноватой, сообщили в городской администрации.

Кроме того, в результате обстрелов украинских военных в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки погиб один человек, еще 9 получили ранения. О происходящем в зоне спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.