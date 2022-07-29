Лавров изложил Блинкену детали стамбульских соглашений

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров изложил детали стамбульских соглашений о снятии ограничений на экспорт зерна в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Глава внешнеполитического ведомства также рассказал о роли американских санкций в ситуации с продовольствием и заявил о неприемлемости использования темы продовольствия в политических целях.
"Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Энтони Блинкен был проинформирован о деталях пакетной договоренности, подписанной 22 июля в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений", – говорится в сообщении.
Лавров отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются.
"Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах", – сказано в заявлении МИД РФ.
22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН.
Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору. Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры.
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