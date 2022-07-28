Посольство РФ призвало США исключить из-под санкций поставки продовольствия и удобрений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Посольство РФ в Вашингтоне призвало власти Соединенных Штатов принять меры, гарантирующие исключение из-под санкций поставок российской продовольственной продукции и удобрений. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.
Отмечается, что российские дипломаты обратили внимание Вашингтона на обвинения конгрессменов в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова в том, что он якобы распространил дезинформацию о непричастности России к продовольственному кризису в ходе поездки в Африку.
"Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений", – говорится в заявлении.
В посольстве, кроме того, призвали США обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы, в том числе российских и иностранных морских портов, а также корректное финансовое сопровождение соответствующих операций.
"Российская сторона глубоко обеспокоена текущей ситуацией на международных рынках агропродукции. Намерены продолжать добросовестно исполнять все свои обязательства по экспортным сельскохозяйственным контрактам", – добавили в дипмиссии.
22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь идет о соглашении между Россией, Турцией, Украиной и ООН о создании четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы исключить провокации и не допустить контрабанды оружия.
За движением судов с украинским зерном будут следить в Координационном центре в Стамбуле
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