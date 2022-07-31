Почти 5 тысяч человек посетили Музей Победы в День ВМФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В День Военно-морского флота РФ почти 5 тысяч человек посетили столичный Музей Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
"Почти 5 тысяч человек в День Военно-морского флота посетили главное здание Музея Победы и его филиал на Поклонной горе – музей "Главные Оружейные Реликвии Армии". 31 июля здесь была подготовлена праздничная программа, а гости в тельняшках или бескозырках могли попасть в музей бесплатно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в музее "Г.О.Р.А." прошли художественные мастер-классы для для детей, турнир по "морскому бою" и фестиваль рисунков на асфальте. Также здесь прошел концерт ко Дню ВМФ и бесплатный показ фильма "Одиночное плавание".
Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ прошел 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. В этом году в нем приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысяч военнослужащих.
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