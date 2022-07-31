Собянин анонсировал строительство музея ретроавтомобилей в ТиНАО

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Музей ретроавтомобилей построят в спортивно-событийном кластере "Прокшино" в ТиНАО, сообщил Сергей Собянин.

"Кроме экспозиции исторического транспорта, здесь будут горнолыжные склоны, хоккейная арена, несколько бассейнов. Уже готов проект музейного здания, скоро начнется строительство", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Собянина, архитектурный проект здания отражает основную концепцию будущего выставочного пространства. Так, его окна будут иметь форму воздухозаборников гоночного автомобиля, а фасады выполнены в стиле решетки радиатора.



"Посетители смогут не только увидеть уникальные машины, но и прокатиться на них, рядом сделают зону тест-драйва. Экспонаты также будут участвовать в автопробегах и ралли", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новый индустриальный кластер, включающий четыре завода по изготовлению стройматериалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров, появится. Его организуют на участке площадью 28,19 гектара возле железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное.