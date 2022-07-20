22 детских сада построят в ТиНАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ТиНАО до конца текущего года построят 22 детских сада, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, 18 детсадов на 3 490 мест возведут за счет средств инвесторов, еще четыре детсада на 1 150 мест построят в рамках государственной программы "Образование" за счет города.

Жидкин напомнил, что с начала этого года в жилых комплексах в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию пять современных детских садов.

"Застройщики, работающие в ТиНАО, – компании обязательные, социальные объекты строят качественно, сдают своевременно. В результате такого подхода в районах, где возведены новые ЖК, постоянно открываются новые современные школы и детские сады", – приводятся слова Жидкина на портале мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что 2022 год, как и 2021, станет ударным по количеству введенных в эксплуатацию детских садов на территории ТиНАО.

Ранее сообщалось, что учебный корпус и детский сад построят в районе Чертаново Северное. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Учебный корпус переменной этажности будет рассчитан на 300 учеников. Здание детского сада при этом рассчитано на 125 человек. Для каждой группы воспитанников учреждения предусмотрена игровая комната, спальня, раздевалка и буфет.

Кроме того, детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в районе Ховрино на севере столицы до конца текущего года. Новое дошкольное учреждение появится на улице Левобережной.

