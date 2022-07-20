22 детских сада построят в ТиНАО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В ТиНАО до конца текущего года построят 22 детских сада, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
По его словам, 18 детсадов на 3 490 мест возведут за счет средств инвесторов, еще четыре детсада на 1 150 мест построят в рамках государственной программы "Образование" за счет города.
Жидкин напомнил, что с начала этого года в жилых комплексах в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию пять современных детских садов.
"Застройщики, работающие в ТиНАО, – компании обязательные, социальные объекты строят качественно, сдают своевременно. В результате такого подхода в районах, где возведены новые ЖК, постоянно открываются новые современные школы и детские сады", – приводятся слова Жидкина на портале мэра и правительства Москвы.
Он добавил, что 2022 год, как и 2021, станет ударным по количеству введенных в эксплуатацию детских садов на территории ТиНАО.
Ранее сообщалось, что учебный корпус и детский сад построят в районе Чертаново Северное. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Учебный корпус переменной этажности будет рассчитан на 300 учеников. Здание детского сада при этом рассчитано на 125 человек. Для каждой группы воспитанников учреждения предусмотрена игровая комната, спальня, раздевалка и буфет.
Кроме того, детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в районе Ховрино на севере столицы до конца текущего года. Новое дошкольное учреждение появится на улице Левобережной.
"Это наш город": школу на 2 тыс мест построят в Троицке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: