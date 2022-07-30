Пушков оценил возможность военного конфликта между Китаем и США

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Сенатор Алексей Пушков не исключил возможность военного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, однако оба государства в настоящее время к нему не готовы.

"Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов и военным маневрам? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого? На все три вопроса я даю отрицательный ответ. Что не исключает на все 100 возможность военного конфликта", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам представителя Совфеда, в принятии политических решений в последнее время часто прослеживается иррациональное начало.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос.

Си Цзиньпин подчеркнул, что воля китайского народа "непоколебима" в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.