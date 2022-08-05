Пожарные в ХМАО сняли на видео, как выбрались из огненной ловушки

Пожарные в Ханты-Мансийском автономном округе сняли на видео, как выбрались из огненной ловушки в лесу. По данным авиалесоохраны, площадь действующих лесных пожаров там уже превысила 42 тысячи гектаров.

Власти региона ввели с 29 июля особый противопожарный режим на всей территории региона, а с 2 августа – режим чрезвычайной ситуации в лесах. Местные жители пожаловались на смог в Ханты-Мансийске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.