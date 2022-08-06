Китайские военные игнорируют попытки США связаться с ними по вопросу Тайваня – СМИ

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Представители военного командования Соединенных Штатов многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, однако те не отвечают на звонки. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

"Военные руководители США стремятся поддерживать открытые линии связи даже с такими потенциальными противниками, как Китай, чтобы предотвратить несчастные случаи и другие просчеты, которые могут перерасти в полномасштабный конфликт", – говорится в публикации.

Собеседники агентства уточнили, что последний контакт на уровне начальников генеральных штабов США и КНР состоялся 7 июля, а на многочисленные звонки из Соединенных Штатов в Китае не ответили на этой неделе.

4 августа Народно-освободительная армия Китая официально начала масштабные учения вокруг Тайваня, которые включают в себя боевые стрельбы. Маневры стали ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

Перед стартом учений в КНР выпустили предупреждение для морских судов и самолетов с требованием не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах проведения боевой подготовки. Координаты соответствующих участков были опубликованы ранее.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что визит Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а "тщательно подготовленным фарсом". Он подчеркнул, что план Вашингтона по сдерживанию Пекина при помощи Тайваня не будет иметь успеха и не изменит историческую тенденцию воссоединения Тайваня с Китаем.

