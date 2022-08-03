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Москва 24

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Общество

03 августа, 18:28

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Жители Китая рассказали об обстановке в стране после визита Пелоси на Тайвань

"Пишут, что может начаться война": жители КНР – об итогах визита Пелоси на Тайвань
обществоза рубежомистории

После визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, против которого выступали власти Китая, МИД КНР пригрозил ответными жесткими мерами. Кроме того, в Минобороне страны анонсировали военные учения у берегов острова. Москва 24 пообщалась с русскоговорящими жителями Поднебесной и выяснила, какая обстановка царит в Китае.

Волнения в Сети

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Юлия живет в городском округе Юйлинь КНР уже 10 лет. В беседе с Москвой 24 она отметила, что в ее регионе все спокойно, военной техники нет. Волнения можно заметить только в китайских соцсетях.

"Я живу не так близко к тем краям. Кто живет ближе, говорят, что вертолеты и самолеты летают намного чаще, чем раньше. СМИ в Китае не говорят вообще ничего. Китайские граждане вчера возмущались на платформе Weibo (китайский сервис микроблогов. – Прим. ред.), но сегодня все видео, вся информация и комментарии уже заблокированы. Впрочем, все как и всегда в Китае", – рассказала Юлия.

По ее словам, основная причина возмущения граждан в том, что китайские власти не остановили прилет Пелоси.

Многие писали, что Россия намного решительнее в этом плане.
Юлия
жительница Китая

Прекращение импорта некоторых продуктов из Тайваня в Китай не повлияло на цены и ассортимент в магазинах, продолжила Юлия.

"Местные жители об этом даже не говорят. А русские ищут в основном российские товары, например мед, который теперь не будут привозить с Тайваня, мы и так всегда покупали российский", – уточнила она.

Жительница китайского города Наньнин Ольга тоже подтверждает, что на юге Китая все спокойно.

"Никакой тревожной обстановки в моем городе нет. Я думаю, тревожность присутствует только среди иностранцев и по большей части среди русскоязычных. Все чаты пестрят этой темой", – поделилась она с Москвой 24.

По словам Ольги, местные жители и СМИ говорят о военных учениях китайской армии около острова Тайвань. Однако никаких новостей о возможном военном конфликте нет.

"Никакого ажиотажа нет"

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Россиянка Мария уже пять лет живет в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Она рассказала Москве 24, что тоже не наблюдает волнений.

"Люди ведут себя спокойно, никакого ажиотажа нет. СМИ тоже довольно спокойно освещают эту тему. Единственное, когда борт (с Нэнси Пелоси. – Прим. ред.) двигался по направлению к Тайваню и все следили за этим, многие китайцы были возмущены, почему власти КНР не остановили самолет", – говорит Мария.

Здесь очень негативное отношение как к США, так и к Пелоси. Китай давно заявлял о желании вернуть себе Тайвань. И люди с нетерпением ждут этого. Но ажиотажа и тревоги нет. Жизнь спокойна.
Мария
жительница Китая

По словам Марии, прекращение импорта ряда тайваньских товаров пока что не отразилось на ценах. Но собеседница не исключает, что в скором времени повышение может произойти по некоторым позициям.

Нет волнений и в крупнейшем городе Китая Шанхай. Об этом Москве 24 рассказала жительница мегаполиса Дина.

"Город продолжает жить своей жизнью, никакой военной техники мы не видели. Единственное, что портит настроение, – это новости", – сказала она.

Мой муж Джоу целыми днями листает местные соцсети, группы. Пишут, что в ближайшее время могут начаться военные действия между Китаем и Тайванем. Понимаю, что, возможно, все это далеко от правды, но все равно тревожно.
Дина
жительница Китая

По словам девушки, официальные СМИ почти никак не освещают эту тему или дают вырезки из заявлений властей, но в городских группах и мессенджерах можно увидеть кадры, на которых видно, как военная техника скапливается у городов, ближайших к Тайваню.

Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в рамках азиатского турне прилетела на Тайвань. Ее визит на остров состоялся, несмотря на возражения китайского правительства, считающего эту территорию своей. МИД КНР выразил решительный протест в связи с поездкой Пелоси. Также китайская сторона анонсировала ряд военных мероприятий у берегов Тайваня. Кроме того, Китай приостановил импорт некоторых товаров с острова, в том числе цитрусовых и двух видов рыбной продукции.

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