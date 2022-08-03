Жители Китая рассказали об обстановке в стране после визита Пелоси на Тайвань

После визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, против которого выступали власти Китая, МИД КНР пригрозил ответными жесткими мерами. Кроме того, в Минобороне страны анонсировали военные учения у берегов острова. Москва 24 пообщалась с русскоговорящими жителями Поднебесной и выяснила, какая обстановка царит в Китае.



Волнения в Сети

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Юлия живет в городском округе Юйлинь КНР уже 10 лет. В беседе с Москвой 24 она отметила, что в ее регионе все спокойно, военной техники нет. Волнения можно заметить только в китайских соцсетях.

"Я живу не так близко к тем краям. Кто живет ближе, говорят, что вертолеты и самолеты летают намного чаще, чем раньше. СМИ в Китае не говорят вообще ничего. Китайские граждане вчера возмущались на платформе Weibo (китайский сервис микроблогов. – Прим. ред.), но сегодня все видео, вся информация и комментарии уже заблокированы. Впрочем, все как и всегда в Китае", – рассказала Юлия.

По ее словам, основная причина возмущения граждан в том, что китайские власти не остановили прилет Пелоси.





Юлия жительница Китая Многие писали, что Россия намного решительнее в этом плане.

Прекращение импорта некоторых продуктов из Тайваня в Китай не повлияло на цены и ассортимент в магазинах, продолжила Юлия.

"Местные жители об этом даже не говорят. А русские ищут в основном российские товары, например мед, который теперь не будут привозить с Тайваня, мы и так всегда покупали российский", – уточнила она.

Жительница китайского города Наньнин Ольга тоже подтверждает, что на юге Китая все спокойно.

"Никакой тревожной обстановки в моем городе нет. Я думаю, тревожность присутствует только среди иностранцев и по большей части среди русскоязычных. Все чаты пестрят этой темой", – поделилась она с Москвой 24.

По словам Ольги, местные жители и СМИ говорят о военных учениях китайской армии около острова Тайвань. Однако никаких новостей о возможном военном конфликте нет.



"Никакого ажиотажа нет"

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Россиянка Мария уже пять лет живет в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Она рассказала Москве 24, что тоже не наблюдает волнений.

"Люди ведут себя спокойно, никакого ажиотажа нет. СМИ тоже довольно спокойно освещают эту тему. Единственное, когда борт (с Нэнси Пелоси. – Прим. ред.) двигался по направлению к Тайваню и все следили за этим, многие китайцы были возмущены, почему власти КНР не остановили самолет", – говорит Мария.





Мария жительница Китая Здесь очень негативное отношение как к США, так и к Пелоси. Китай давно заявлял о желании вернуть себе Тайвань. И люди с нетерпением ждут этого. Но ажиотажа и тревоги нет. Жизнь спокойна.

По словам Марии, прекращение импорта ряда тайваньских товаров пока что не отразилось на ценах. Но собеседница не исключает, что в скором времени повышение может произойти по некоторым позициям.

Нет волнений и в крупнейшем городе Китая Шанхай. Об этом Москве 24 рассказала жительница мегаполиса Дина.

"Город продолжает жить своей жизнью, никакой военной техники мы не видели. Единственное, что портит настроение, – это новости", – сказала она.





Дина жительница Китая Мой муж Джоу целыми днями листает местные соцсети, группы. Пишут, что в ближайшее время могут начаться военные действия между Китаем и Тайванем. Понимаю, что, возможно, все это далеко от правды, но все равно тревожно.

По словам девушки, официальные СМИ почти никак не освещают эту тему или дают вырезки из заявлений властей, но в городских группах и мессенджерах можно увидеть кадры, на которых видно, как военная техника скапливается у городов, ближайших к Тайваню.

Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в рамках азиатского турне прилетела на Тайвань. Ее визит на остров состоялся, несмотря на возражения китайского правительства, считающего эту территорию своей. МИД КНР выразил решительный протест в связи с поездкой Пелоси. Также китайская сторона анонсировала ряд военных мероприятий у берегов Тайваня. Кроме того, Китай приостановил импорт некоторых товаров с острова, в том числе цитрусовых и двух видов рыбной продукции.

