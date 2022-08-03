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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
С 3 августа Китай приостанавливает импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. Об этом со ссылкой на таможню КНР сообщает ТАСС.
Кроме того, Китай приостанавливает поставки природного песка на Тайвань. Как уточняли в министерстве коммерции КНР, ограничения на экспорт вступят в силу так же с 3 августа.
Ранее глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг заявил, что Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключает военных мер.
Поводом для обострения отношений между Китаем и Тайванем стал прилет на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Это первый визит в регион американского политика такого ранга за последние 25 лет.
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона.
Политолог прокомментировал визит спикера Конгресса США на Тайвань
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