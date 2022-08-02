Как в Китае отреагировали на прибытие Нэнси Пелоси на Тайвань

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа прилетела на Тайвань. Визит американского политика состоялся вопреки возражениям властей Китая, которые считают остров своей территорией. Поездка Пелоси серьезно обострила отношения между двумя сверхдержавами. Кроме того, растет вероятность вооруженного конфликта между силами КНР и Тайваня. Что известно к настоящему моменту – читайте в материале Москвы 24.



Скандальный визит

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying

Официально в программе азиатского турне Нэнси Пелоси остановка на Тайване не заявлялась. Речь шла только о Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии. Однако в конечном счете борт с американским политиком приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэй. Сообщалось, что перед прибытием Пелоси тот усилил меры безопасности из-за угроз о минировании.

По данным СМИ, делегация американского политика на время визита забронировала целый этаж в одном из отелей Тайбэя. В центре города к ее прилету заработал светодиодный плакат размером 8 на 6 метров с надписью: "Добро пожаловать на Тайвань, спикер Пелоси!" В здании парламента региона расстелили красную ковровую дорожку. Кроме того, члены правящей партии острова якобы подготовили к приезду американской делегации 100 стаканов молочного чая с пузырями.

На утро 3 августа у спикера, предположительно, запланирована видеоконференция в отеле. Также в программе посещение парламента Тайваня, встреча с главой администрации острова Цай Инвэнь, званый обед и поездка в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй. После этого Пелоси должна покинуть остров около 17:00 по местному времени, сообщил тайваньский телеканал "Саньли".



Правительство Китая считает Тайвань собственной территорией. С точки зрения китайских властей, это отколовшаяся провинция, которую Пекин хотел бы вернуть. Тайвань с этим не согласен и принимает все решения самостоятельно. В восьмидесятые годы отношения Китая и Тайваня улучшились, однако с нулевых ситуация снова начала ухудшаться. США являются одним из главных союзников острова, с 2020 года в Штатах действует закон о поддержке региона на международном уровне.



Во имя "демократии"

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

После того как самолет Пелоси приземлился на Тайване, МИД КНР выразил решительный протест относительно таких действий. "Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест <...> Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", – заявили в ведомстве.

Визит спикера палаты представителей конгресса США существенно повлиял на китайско-американские отношения, нарушил суверенитет и территориальную целостность КНР, серьезно подорвал мир и стабильность в регионе и подал неверный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня, подчеркнули в МИД страны. В ведомстве также пообещали, что не оставят без ответа поездку Пелоси.





из заявления МИД КНР о визите Пелоси на Тайвань Китай примет все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера палаты представителей США на Тайвань. Ответственность за все последствия будут нести США и сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня.

Вместе с тем в Минобороны КНР заявили, что армия страны находится в боевой готовности. В качестве ответной меры на визит американского политика запланирован ряд военных мероприятий, рассказали в ведомстве. В частности, китайская армия собирается провести возле острова боевые стрельбы, а также ракетные испытания.

В свою очередь, Пелоси сообщила, что Штаты продолжают выступать против односторонних усилий Китая по изменению статуса-кво на Тайване. С местными властями она обсудит поддержку острова и продвижение общих интересов в регионе. "Мы не можем оставаться в стороне в то время, когда КПК (компартия Китая) продолжает угрожать Тайваню и самой демократии", – заявила она.

В Белом доме после приземления борта с Пелоси сообщили, что США примут все необходимые меры для обеспечения ее безопасности. "Мы не видим никаких причин, почему данный визит должен перерасти в кризис или конфликт либо стать предлогом для попыток со стороны Китая предпринять возможные военные действия", – подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, назвал его провокацией, которая ведет к росту напряженности в регионе. Он заявил, что Кремль абсолютно солидарен с Китаем в сложившейся ситуации.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это провоцирует ситуацию в регионе, ведет к нарастанию напряженности. Мы с вами это видим, все страны мира это фиксируют.

Также Песков подчеркнул, что вне зависимости от развития событий вокруг Тайваня границы России надежно защищены.

