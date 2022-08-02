Песков назвал провокационным турне Пелоси с возможным посещением Тайваня

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Азиатское турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с возможным посещением Тайваня носит провокационный характер и ведет к нарастанию напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это провоцирует ситуацию в регионе, ведет к нарастанию напряженности. Мы с вами это видим, все страны мира это фиксируют", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

При этом он обратил внимание на то, что пока неизвестно, действительно ли Пелоси прилетит на Тайвань. Также Песков подчеркнул, что Кремль абсолютно солидарен с Китаем. По его словам, чувствительное отношение Пекина к этой проблеме абсолютно оправданно.

Он добавил, что решение США выбрать путь конфронтации ничего хорошего не сулит. В заключение Песков выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее СМИ писали, что спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Говорилось, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени (16:00 и 17:00 мск). Однако ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщалось, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

