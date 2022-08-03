ВС КНР направили 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня – Тайбэй

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Фото: ТАСС/Zuma
В среду, 3 августа, 27 самолетов армии КНР вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщается на сайте тайваньского министерства обороны.
По данным ведомства, в маневрах были задействованы 16 истребителей Су-30, шесть истребителей J-11 и пять истребителей J-16.
Для поддержания контроля за ситуацией командование Вооруженных сил Тайваня подняло в воздух патрульные самолеты и развернуло зенитные ракетные комплексы.
Обострение ситуации в регионе произошло на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла на остров накануне, 2 августа. По приезде Пелоси заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин расценивает визит Нэнси Пелоси на Тайвань как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.
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