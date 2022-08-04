Китай провел боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива

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Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения вокруг Тайваня, которые включают в себя боевые стрельбы, передает РИА Новости.

Маневры стартовали в четверг, 4 августа, в 12:00 по местному времени (7:00 по московскому времени) и продлятся до воскресенья, 8 августа. Учения охватывают шесть районов в акватории вокруг острова.

В КНР выпустили предупреждение для морских судов и самолетов с требованием не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах проведения учений. Координаты соответствующих участков были опубликованы ранее.

Накануне 27 самолетов армии КНР вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. В маневрах задействовали 16 истребителей Су-30, шесть истребителей J-11 и пять истребителей J-16.

Обострение ситуации в регионе произошло на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла на остров 2 августа. По приезде Пелоси заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

