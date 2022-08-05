В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров в Москве и Московской области. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Предупреждение будет действовать до 16:00 воскресенья, 7 августа.

Ранее Депздрав Москвы призвал жителей столицы не находиться долго под солнцем из-за жары, а также напомнил о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва". В ведомстве подчеркнули, что в предстоящие аномально жаркие выходные нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью.

До этого руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается жаркая погода. При этом в субботу, 6 августа, жара будет аномальной.