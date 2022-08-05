Москвичам рассказали, как пережить жару в мегаполисе

Москвичам дали рекомендации о том, как пережить летний зной в большом городе.

Так, следует носить легкую одежду светлых тонов и не пренебрегать головными уборами. Кроме того, необходимо поддерживать водный баланс, пить достаточное количество воды и брать ее с собой при выходе на улицу.

В жару также рекомендуется больше времени проводить в помещениях с кондиционерами или другими охлаждающими устройствами и стараться меньше проводить времени под солнцем.

Прогулки с домашними животными лучше совершать до 10–11 часов утра. Также питомцам необходимо обеспечить доступ к прохладной питьевой воде.

Основной прием пищи следует оставить на вечер, ограничив количество жирной и белковой пищи. При этом загорать на голодный желудок москвичам не советуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.