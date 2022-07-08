"Московский патруль": полиция задержала вандала на станции "Баррикадная"

Столичные полицейские задержали весьма эмоционального вандала. Он повредил зеркало на перроне метро, когда выяснял отношения с девушкой.

Инцидент сняли камеры виденаблюдения, установленные на перроне станции "Баррикадная". На кадрах видно, как молодой человек взял рюкзак и в ярости дважды швырнул его об стену. Потом сумка полетела уже в сторону поезда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.