Мужчину, забравшегося на 42-метровый монумент в Москве, оштрафовали за мелкое хулиганство

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция задержала мужчину, забравшегося на монумент "Дружба навеки" в центре Москвы. В момент инцидента он был в нетрезвом состоянии. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

"Его доставили в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство", – сообщили в ведомстве.

Накануне вечером неизвестный мужчина забрался на 42-метровый монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади в центре Москвы. Он карабкался по буквам, из которых состоит скульптура Зураба Церетели.

Позже спасатели уговорили мужчину слезть. Спускали его по лестнице, которая находится внутри монумента. Сообщалось, что с мужчиной начали работу психологи.