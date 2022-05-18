Психологи работают с мужчиной, который забрался на монумент "Дружба навеки" в Москве

С мужчиной, который залез на памятник в центре столицы, работают психологи. Экстремал забрался на 42-метровый монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади. Он карабкался по буквам, из которых состоит скульптура Зураба Церетели.

Спасатели в итоге уговорили мужчину слезть. Спускали его по лестнице, которая находится внутри монумента. Причина такого поступка – неустойчивая психика.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

