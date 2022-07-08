Движение по шоссе Энтузиастов затруднено после ДТП

15:32
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
ДТП произошло на шоссе Энтузиастов. Перед пересечением с Электродным проездом при движении в сторону центра столкнулись 6 машин, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
В настоящий момент из-за аварии автомобилистам доступна 1 полоса из 4. Дептранс попросил выбирать пути объезда.
До этого сообщалось, что из-за ДТП задерживаются трамваи № 36, 37 и 43. Однако их движение на шоссе Энтузиастов уже восстановили.
По данным столичной Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля "Скания", двигаясь от МКАД в сторону центра, столкнулся с другими машинами, водители которых ждали разрешающего сигнала светофора.
Водитель грузовика пояснил, что не справился с управлением из-за того, что его ослепило солнце. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 38-го километра МКАД в районе пересечения с улицей Паустовского столкнулись девять автомобилей.
Авария произошла из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося в крайней правой полосе. По предварительным данным, пострадавших нет.
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