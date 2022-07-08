Движение на 38-м километре МКАД затруднено из-за аварии с участием девяти машин. По данным ГИБДД, авария произошла после того, как у одного из автомобилей оторвалось колесо. Затем перевернулся КамАЗ, который перевозил металлические трубы.

По последним данным, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Полиция попросила выбирать пути объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.