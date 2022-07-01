Женщины, укравшие игрушки с мемориала на Кубани, вернули их и дали объяснения полиции

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Краснодарском крае полиция разыскала женщин, укравших игрушки с мемориала детям – узникам нацистских концлагерей в Усть-Лабинске, они вернули похищенное и были отпущены после разъяснительной беседы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Усть-Лабинского районного отделения МВД Светлану Андрееву.

Видео, на котором запечатлены две женщины, собирающие мягкие игрушки с мемориала в пакеты, ранее распространилось в социальных сетях. По данным пользователей, эти игрушки были оставлены у памятника местными жителями в День памяти и скорби, 22 июня. Полиция приступила к розыску женщин и вскоре установила их личности.

"(Они. – Прим. ред.) были доставлены в отдел для дачи объяснений по материалам проверки. После возвращения игрушек не задерживались, решение по материалу не принято", – пояснила Андреева.

Ранее уголовное дело было возбуждено против военнослужащих, осквернивших памятник воинам на Кубани. В соцсетях распространилась информация, что молодой человек в военной форме дал пощечину скульптуре. После этого он продемонстрировал на памятнике борцовские захваты.