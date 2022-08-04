Родители подростка, поджегшего площадку во Власихе, заплатят 5 млн рублей

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

Родители 11-летнего подростка, который поджег детскую площадку в подмосковной Власихе, заплатят 5 миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

За лето 2022 года в регионе произошло 3 случая возгорания на детских площадках, сообщила Мишонова.

"К счастью, дети не пострадали. Но! Строительство детских площадок обходится дорого – около 9 миллионов рублей. За детскую шалость теперь придется нести материальную ответственность родителям", – написала омбудсмен.

Мишонова также порекомендовала родителям провести с детьми профилактические беседы об ответственности за поступки.

Ранее детская площадка сгорела в поселении Кокошкино в Москве. Огромные клубы черного дыма было видно за много километров от места ЧП. Горело полимерное пластиковое покрытие.

Позже детскую площадку восстановили. Там устранили все следы пожара, установили новые горки и качели, заменили покрытие.

