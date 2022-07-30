Москвичей пригласили на концерты в честь 30-летия парка "Музеон"

Фото: пресс-служба Парка Горького
В субботу, 30 июля, на набережной парка искусств "Музеон" с 17:00 до 22:00 пройдут бесплатные концерты музыкальных групп и диджей-сеты в четь 30-летия парка. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале уточняется, что парк был основан 24 января 1992 года. В июле того же года "Музеону" выделили 19,7 гектара земли. С тех пор "Музеон" отмечает два дня рождения.
"В этом году летний день рождения, юбилейный для "Музеона" отметят 30 июля. На набережной с 17:00 до 22:00 пройдут бесплатные концерты музыкальных групп и диджей-сеты. Главной площадкой праздника станет сцена "Капля", расположенная у Крымского моста", – говорится в материале.
Откроет праздничную программу московская группа Shoo, далее со своим сетом выступит диджей Amelisa, которого сменит российская инди-группа Gorech. Вечер завершит диджей Александр Шульгин, который является постоянным резидентом открытых вечеринок в парке "Музеон".
Москвичам напомнили, что в"Музеоне" несколько дней в неделю под куполом Alpbau проходят занятия йогой, почти ежедневно на открытых деревянных площадках занимаются танцами.
На аллеях парка установлены теннисные столики, куда можно прийти со своими ракетками, чтобы поиграть. Раз в неделю проходят занятия по игре на необычном музыкальном инструменте ханге. Также в "Музеоне" проходят концерты и театральные постановки.
Ранее сообщалось, что в парке искусств "Музеон" День молодежи отметили более 110 тысяч человек. Весь день в парке работало девять тематических пространств, посвященных карьере, активному образу жизни, волонтерству, творчеству, возможностям, дружбе, просвещению, молодежным трендам и музыке.
На них развернулось около 30 площадок. Мероприятие началось с массовой зарядки с известными спортсменами. В ней приняли участие более 1,5 тысячи человек. Начинающие журналисты снимали и готовили репортажи с площадок. Для гостей организовали лекции о финансовой грамотности. Помимо этого, в течение дня можно было заняться спортом, танцами на любой вкус, рисованием граффити.
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