Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Более 110 тысяч человек отметили День молодежи в парке искусств "Музеон", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Весь день в парке работало девять тематических пространств, посвященных карьере, активному образу жизни, волонтерству, творчеству, возможностям, дружбе, просвещению, молодежным трендам и музыке.

На них развернулось около 30 площадок. Мероприятие началось с массовой зарядки с известными спортсменами. В ней приняли участие более 1,5 тысячи человек. Начинающие журналисты снимали и готовили репортажи с площадок. Для гостей организовали лекции о финансовой грамотности. Помимо этого, в течение дня можно было заняться спортом, танцами на любой вкус, рисованием граффити.

Проходили открытые чемпионаты и мастер-классы в таких дисциплинах, как воркаут, рэп-фристайл и танцы. На площадке выступили скейтбордисты и мастера BMX молодежного проекта "Уличная классика".

Для желающих прошел рэп-батл. Были и танцевальные мастер-классы и соревнования. В пространстве спорта состоялся турнир по баскетболу, а также мастер-классы и соревнования по воркауту. В шатрах "Мосволонтера" прошло несколько благотворительных мастер-классов.

Желающие могли развить ораторские навыки, побывав на мастер-классах и открытых дебатах проекта "Дебаттл". Студенческие команды сразились за кубок КВН "Молодежь Москвы". Эксперты проекта "Stand Up лига" рассказывали, как научиться шутить в жизни и на сцене. Завершился день концертом с участием известных артистов.

Ранее Сергей Собянин наградил 10 лучших выпускников городских образовательных программ на фестивале "Территория возможностей", посвященном Дню молодежи. По его словам, власти понимают, что недостаточно получить просто классическое образование. Поэтому была создана система, которая мотивирует и поощряет на разработки.

Мэр города добавил, что власти постарались сделать Москву современной, продвинутой и интересной. Он также отметил, что столица стала одной из самых популярных точек среди молодежи во всем мире.

