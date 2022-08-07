Спасатели извлекли на поверхность тела троих рабочих из коллектора в Люблине

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели извлекли на поверхность тела всех троих рабочих, которые погибли из-за резкого поднятия уровня воды в канализационном коллекторе в Люблине. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.

В департаменте отметили, что работы по поиску рабочих на юго-востоке Москвы завершились.

Ранее сообщалось, что рабочие проводили работы по очистке канализационного коллектора на улице Краснодарской. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, резкое повышение уровня воды в канализационным коллекторе произошло из-за выпавших сверхинтенсивных осадков.

Пятеро сотрудников частной организации ООО "АкваТрейд" после инцидента поднялись на поверхность самостоятельно, а еще пятерых достали спасатели. При этом продолжались поиски троих пропавших рабочих.

Тело одного из рабочих нашли на улице на улице Марьинский Парк. В прокуратуре рассказали, что ему было 23 года.

