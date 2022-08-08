Эксперт оценил, у кого к осени будет самый высокий уровень иммунитета

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Уровень иммунитета осенью будет определяться тем, отдохнул человек летом или нет, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Состояние иммунитета взрослого россиянина к началу осени будет определяться тем, отдохнул он летом или нет. Летом надо успеть отдохнуть, потому что не просто так говорят, что все болезни от стресса. В этом есть доля правды, потому что повышенный уровень гормонов стресса подавляет иммунитет и приводит к развитию хронических заболеваний", – сообщил он в интервью радио Sputnik.

Болибок подчеркнул, что снижение гормонов стресса позволяет укрепить иммунитет. По его словам, осеннее время года является наиболее опасным для иммунитета.

Кроме того, уровень иммунитета будет зависеть и от перенесенных человеком заболеваний летом.

"Если этого удалось избежать, то иммунная система будет в хорошем состоянии, поскольку не потратила силы на борьбу с этими проблемами", – пояснил врач.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 августа уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 8,6%. Полный цикл вакцинации от COVID-19 был произведен 89 250 277 раз.

