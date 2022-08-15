Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Нижнем Тагиле, в котором погибли 5 человек

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Уголовное дело возбудили после аварии в Нижнем Тагиле, в результате которой погибли 5 человек и двое получили травмы, сообщает Главное управление СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что в ДТП погибли фельдшер скорой помощи, несовершеннолетний водитель легковушки и трое находящихся там человек. Водитель скорой и еще один пассажир иномарки были доставлены в медучреждение.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

ДТП случилось в ночь на понедельник, 15 августа, на улице Октябрьской революции. Сообщалось, что подростки угнали автомобиль и пытались скрыться от полицейских на скорости 170 километров в час, однако иномарка врезалась в скорую.

