Таксист сбил женщину и ребенка на севере Москвы. Авария произошла в Прибрежном проезде. На кадрах видно, как на перекрестке машина такси поворачивает налево, не уступив дорогу встречному авто. Произошло столкновение.

От удара такси отбросило на тротуар, где были пешеходы. По данным прокуратуры, травмы получили восьмилетний ребенок, женщина и сам водитель. Их доставили в больницу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.