Путин вручил звезды Героев России посадившим A321 на кукурузное поле летчикам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин вручил звезды Героев России Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину – командиру и второму пилоту, совершившим аварийную посадку самолета A321 на кукурузное поле вблизи аэропорта Жуковский.

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. Президент подписал указ о присвоении званий 16 августа. Других членов экипажа тем же указом удостоили орденов Мужества, их наградил министр транспорта Евгений Дитрих.

"В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу", – цитирует главу государства ТАСС.

По его мнению, в спасении пассажиров Юсупов и Мурзин сыграли ключевую роль.

Инцидент произошел 15 августа. Всего на борту A321 тогда было более 230 человек, из них 226 пассажиров. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в двигатели лайнера попали птицы.

Из-за этого отказали и загорелись силовые установки. Экипаж посадил воздушное судно на фюзеляж (без выпуска шасси) на ближайшем поле. Бортпроводники эвакуировали пассажиров.