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Общество

14:56

Бортпроводники аварийно севшего в поле Airbus А321 получили ордена Мужества

общество происшествия

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Бортпроводники самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, получили ордена Мужества, сообщает ТАСС.

Награды Дмитрию Ивлицкому, Алие Слякаевой, Дмитрию Гончаренко, Яне Ягодиной и Надежде Вершининой вручил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В то же время ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа лайнера, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

В четверг, 21 ноября, в Кремле вручат звезды Героев России Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

15 августа лайнер А321 аварийно сел в поле сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет, летевший в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

В сентябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил экипажу А321 авиакомпании "Уральских авиалиний" ключи от квартир.

В Сургуте на фасаде дома появились портреты пилотов севшего в поле А321

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