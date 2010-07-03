Бортпроводники аварийно севшего в поле Airbus А321 получили ордена Мужества

Фото: ТАСС/Антон Буценко
Бортпроводники самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, получили ордена Мужества, сообщает ТАСС.
Награды Дмитрию Ивлицкому, Алие Слякаевой, Дмитрию Гончаренко, Яне Ягодиной и Надежде Вершининой вручил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
В то же время ведомственные награды "Отличник воздушного транспорта" получили все семь членов экипажа лайнера, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.
В четверг, 21 ноября, в Кремле вручат звезды Героев России Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.
15 августа лайнер А321 аварийно сел в поле сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет, летевший в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.
Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
В сентябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил экипажу А321 авиакомпании "Уральских авиалиний" ключи от квартир.
В Сургуте на фасаде дома появились портреты пилотов севшего в поле А321