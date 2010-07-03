Экипажу А321 подарили квартиры в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Экипажу А321 авиакомпании "Уральских авиалиний", совершившему аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, вручили ключи от квартир, сообщает телеканал Москва 24.

Ключи от нового жилья членам экипажа вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что бизнесмены региона не смогли остаться равнодушными.

Ключи от квартир получили командир экипажа Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Посадившему самолет в кукурузном поле экипажу подарили квартиры



Они стали собственниками однокомнатных квартир с необходимой мебелью и бытовой техникой в новостройке в микрорайоне Краснолесье. Все жилье находится в одном подъезде дома.

Ранее в Сургуте на фасаде дома появились портреты пилотов севшего в поле А321. Чтобы изобразить Юсупова и Мурзина, художникам из Самары потребовались неделя и 300 баллончиков с краской.

15 августа лайнер А321 совершил аварийную посадку сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет, летевший в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.