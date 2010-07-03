В Сургуте на фасаде дома появились портреты пилотов севшего в поле А321

В Сургуте нарисовали граффити с портретами летчиков-героев "Уральских авиалиний", посадивших самолет в кукурузном поле в Подмосковье. Чтобы изобразить Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, художникам из Самары потребовались неделя и 300 баллончиков с краской.

15 августа Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек и был вынужден экстренно приземлиться на кукурузное поле.

На борту лайнера в тот момент находились 226 пассажиров. За помощью врачей обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Одна женщина была госпитализирована.

Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.