Пилоты аварийно севшего А321 в Подмосковье получат звезды Героев России

Фото: РИА Новости/Алексей Колчин

Пилоты Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", посадившие самолет в кукурузном поле, получат звезды Героев России, сообщает РИА Новости.

Церемония награждения Дамира Юсупова и второго пилота Гергия Мурзина пройдет 21 ноября в Кремле.

Кроме того, 20 ноября ордена Мужества вручат бортпроводникам воздушного судна. Это Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

15 августа лайнер А321 аварийно сел в поле сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет, летевший в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

В сентябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил экипажу А321 авиакомпании "Уральских авиалиний" ключи от квартир.

